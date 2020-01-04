بالصور.. محمد صلاح يسجل رقماً كارثياً في الدوري الإنجليزي

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، جيمي فاردي هو صاحب أفضل نسبة إيجابية لإحراز الأهداف في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، بينما أشارت إلى أن النجم المصري محمد صلاح سجل رقماً كارثياً.



وتصدر فاردي قائمة الأكثر إيجابية على المرمى بنسبة 35% حيث أحرز 17 هدفاً من 49 تسديدة، وجاء لاعب ساوثامبتون داني إنغز في المركز الثاني بنسبة 27% بإحرازه 13 هدفاً من 48 تسديدة، وتبعه الغابوني أوباميانغ في المركز الثالث بنسبة 24% بتسجيله 13 هدفاً من 54 تسديدة.



وجاء السنغالي ساديو ماني في المركز الرابع بنسبة 23% بتسجيله 11 هدف من 47 تسديدة، أما محمد صلاح جاء في المركز 13 بنسبة ضعيفة بلغت 15% بإحرازه 10 أهداف من 65 تسديدة على المرمى.