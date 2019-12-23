تشلسي ينضم إلى الأندية المتصارعة على الموهبة سانشو

المصدر: لندن - أ.ف.ب

ذكرت تقارير صحافية، أمس، أن نادي تشلسي انضم إلى الصراع على الظفر بصفقة جادون سانشو، النجم الإنجليزي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني. ووفقاً لصحيفة «ذي صن»، فإن تشلسي مستعد لدفع 120 مليون جنيه إسترليني لدورتموند، للحصول على توقيع سانشو البالغ من العمر 19 عاماً.

لكن تشلسي سيجد نفسه في صراع شديد مع مانشستر يونايتد على ضم الموهبة الشابة، الذي سجل تسعة أهداف في البوندسليغا هذا الموسم. وانتقل سانشو إلى دورتموند نهاية موسم 2017، قادماً من مانشستر سيتي مقابل سبعة ملايين جنيه إسترليني، ونجح في تسجيل 12 هدفاً، و14 تمريرة حاسمة، في أول موسم له مع الفريق. وأصبح سانشو أصغر لاعب في تاريخ دورتموند يحرز أكثر من 10 أهداف. يذكر أن تشلسي استفاد قبل أسبوعين من قرار المحكمة الدولية (كاس) رفع الحظر عنه في ما يتعلق بالتعاقدات، بعد عقوبة سابقة لـ«فيفا». وبات بإمكانه التعاقد مع اللاعبين، بدءاً من «الميركاتو الشتوي» المقبل في يناير.