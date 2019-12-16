مانشستر سيتي يكتسح أرسنال بثلاثية نظيفة

المصدر: لندن - أ.ف.ب

صب مانشستر سيتي حامل اللقب جام غضبه على مضيفه أرسنال باكتساحه 3-صفر، بفضل تألق البلجيكي كيفن دي بروين، فيما انتكس الجار اللدود مانشستر يونايتد بتعادله مع ضيفه إيفرتون 1-1، ما سمح لتوتنهام بالتقدم عليه الى المركز الخامس بعد فوزه القاتل على مضيفه ولفرهامبتون 2-1، أمس، في المرحلة 17 من الدوري الإنجليزي.

وعلى «استاد الإمارات»، أظهر سيتي لمحة عن المستوى الذي خوله الفوز بلقب الدوري في الموسمين الماضيين بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، وذلك باكتساحه أرسنال في خامس مباراة للأخير بقيادة مدربه المؤقت السويدي فريدي ليونغبرغ، الذي خلف الإسباني أوناي إيمري. وعلى الرغم من هذا الفوز العريض، لايزال سيتي بعيداً جداً عن ليفربول المتصدر بفارق 14 نقطة.