مان سيتي إلى ربع نهائي كأس الرابطة

المصدر: لندن - أ.ف.ب

تأهل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم، بفوزه على ضيفه ساوثمبتون 3-1 في دور الـ16.

وفي سلسلة المباريات التي أقيمت، أول من أمس، كان ليستر سيتي وإيفرتون الأبرز ضمن مرافقي مانشستر إلى ربع النهائي، وذلك على حساب بيرتون ألبيون (درجة ثالثة) وواتفورد. وعلى استاد الاتحاد أجرى مدرب سيتي، غوارديولا، تسعة تغييرات على التشكيلة التي فازت على أستون فيلا قبل أيام في الدوري بثلاثية نظيفة، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الممتاز. وفرض سيتي واقعيته منذ صافرة البداية على ساوثمبتون، وترجم ذلك بهدفين (أرجنتينيين)، الأول عبر المدافع نيكولاس أوتامندي، ثم من خلال سيرخيو أغويرو، عندما تابع بالقدم كرة عرضية من على الجهة اليمنى عبر المدافع كايل ووكر. وفي الشوط الثاني أضاف أغويرو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

ورد ساوثمبتون الذي بدا أفضل في الشوط الثاني، بهدف رد الاعتبار عبر جاك ستيفنز، الذي تابع بالرأس ركلة ركنية نفذت من الجهة اليمنى (75).