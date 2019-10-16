مرتضى منصور يمنع لاعبي الزمالك من وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: جوني جبو ر- دبي

قرر رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، منع لاعبي الفريق من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها.

وقال رئيس نادي الزمالك في مقطع مصور على قناة "الحدث اليوم"، أنه لا أريد أن يمتلك لاعبي الزمالك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي"، موضحاً أن: "على اللاعبين أن يختاروا ما بين نادي الزمالك أو صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وجاء قرار رئيس الزمالك على أثر أزمتين متتاليتين تسبب فيها لاعبي الزمالك محمود جنش حارس المرمى وزميله لاعب خط الوسط طارق حامد، وذلك بعد أن طالب جنش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" الحصول على مستحقاته المالية، قبل أن يوجه طارق حامد رسالة غامضة عبر نفس الموقع تسبب في حالة من الجدل.