مرتضى منصور يتصالح مع محمود الخطيب.. والسبب!

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور تصالحه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأنه ومن الآن لا توجد مشكلات معه نهائياً.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من المشاكل بين القطبين الأهلي والزمالك وهو ما تسبب في حالة إحتقان مستمرة بين الجماهير واللاعبين ومجالس الإدارات، لينهي رئيس الزمالك بذلك فترة صعبة عاشها الناديين.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الزمالك اليوم”، ونقله موقع "اليوم السابع" المصري: “إن يوسف حفيده أبلغه أنه صديق لحفيد محمود الخطيب بالمدرسة وأنه يرى ألا يكون هناك مشكلة بينهما احتراماً للصداقة التي تجمع الأحفاد ولقيمة الخطيب كونه أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية”.

وتمنى رئيس الزمالك الشفاء العاجل للخطيب، من وعكته الصحية الحالية، نافياً أن يكون حاملاً أي ضغينة من أي نوع له خلال الفترة الحالية وأنه يتمنى ان تستمر العلاقة بين الناديين بالشكل الذي يفيد الكرة المصرية.