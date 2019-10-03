برناردو سيلفا متهم بسوء السلوك

المصدر: لندن - أ.ف.ب

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، البرتغالي برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي بـ«سوء السلوك»، على خلفية تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، موجهة إلى زميله الفرنسي بنجامان مندي، اعتُبِرت ذات طبيعة عنصرية، رغم أن المعنيين أكدا أنها كانت على سبيل المزاح بين صديقين.

ونشر الدولي البرتغالي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، صورة مندي عندما كان طفلاً، إلى جانب صورة كاريكاتيرية لشخصية ذات بشرة سوداء، تمثل العلامة التجارية لأحد صانعي الفول السوداني بالشوكولا. ورغم قيام سيلفا بحذف التغريدة، فإنها أثارت انتقادات واسعة على خلفية اتهامه بالعنصرية حيال زميله. ومنح الاتحاد سيلفا حتى 9 الجاري للرد. يذكر أن سيلفا اعتذر في رسالة إلى الاتحاد الإنجليزي عن ما بدر منه.