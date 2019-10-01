سرقة جديدة لأحد لاعبي الدوري الإسباني

المصدر: أحمد طارق-دبي

تعرض منزل لاعب أتلتيكو مدريد، توماس بارتي، لعملية سرقة أخرى، أثناء سفره مع فريقه إلى موسكو، في حلقة جديدة من سلسلة حوادث سرقة يتعرض لها لاعبو كرة قدم بإسبانيا، وذلك عقب 48 ساعة من حادث السطو الذي تعرض له منزل لاعب ريال مدريد، البرازيلي كارلوس كاسيميرو، خلال ديربي العاصمة الإسبانية،

يقيم بارتي في بلدة بوادييا ديل مونتي بإقليم مدريد، ووقع حادث السطو على منزله، وفقاً لما ذكرته مصادر من جهاز الحرس المدني الذي يحقق حول السرقة.

ولم يكن لاعب "الأتلتي" موجوداً في منزله وقت وقوع الحادث، لأنه كان مسافراً مع فريقه إلى موسكو، حيث يخوض مساء الثلاثاء مباراة أمام لوكوموتيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتأتي سرقة منزل بارتي عقب 48 ساعة من حادث مماثل تعرض له بيت البرازيلي كاسيميرو، بينما كانت أسرته بالداخل، أثناء مشاركة لاعب الوسط في مباراة أمام "الأتلتي" في "الليغا".