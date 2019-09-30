مورينيو ينتقل للعمل في جدة!

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

نشر الحساب الرسمي لمعهد إعداد القادة في السعودية مقطعاً مصوراً للمدرب العالمي المخضرم البرتغالي جوزيه مورينيو يعلن من خلاله الأخير عن زيارته إلى مدينة جدة وإلقاء محاضرات في المعهد، الثلاثاء، عن كيفية إعداد مدربين وطنيين ناجحين في المستقبل بإمكانهم قيادة المنتخبات الوطنية.

وأكد مورينيو في المقطع المصور أنه سينقل عصارة تجاربه للمدربين السعوديين برعاية معهد إعداد القادة السعودي، وقال: "مرحباً أتطلع إلى الوصول إلى جدة ولقاء الجميع في معهد إعداد القادة آمل أن أجيب على تساؤلاتكم وأشارككم خبراتي.. أتمنى التوفيق للجميع".

وتساءل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إن كان مورينيو الذي لا يمتلك عملاً حالياً بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الموسم الماضي، سيحول بوصلته للعمل في الخليج، الأمر الذي جعل من زيارته إلى جدة محل شك وأنه ربما يدرب إحدى فرق القمة بالمملكة، قبل أن يخرج المدرب البرتغالي الملقب بـ"الاستثنائي" ويوضح سبب سفره إلى جدة لإلقاء محاضرات في معهد إعداد القادة السعودي.