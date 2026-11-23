أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عدداً من خريجي الدفعة الأولى من المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي الذي يُعد من أبرز مخرجات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، ويجسّد رؤيتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومنظومة الابتكار.

يمثّل تخريج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير في الاستدامة وتحوّل الطاقة خطوة مهمة في تجسيد هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال إعداد كفاءات علمية متخصصة تسهم في دعم القطاعات الحيوية، وتعزيز بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وهنّأ سموّه الخريجين على حققوه من تميّز علمي وأكاديمي، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية ومواصلة تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم وتوظيف معارفهم وخبراتهم في تقديم إسهامات نوعية تدعم أولويات التنمية الوطنية وتواكب التوجهات الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.

وتبادل سموّه الأحاديث مع الخريجين حول مسيرتهم التعليمية وتجاربهم الأكاديمية في المعهد وتطلعاتهم المستقبلية ودورهم في توظيف معارفهم ومهاراتهم لدعم مسيرة التنمية وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية.

وأعرب الخريجون عن شكرهم وتقديرهم لسموّه على اهتمامه ودعمه لمسيرتهم العلمية والمهنية، مؤكدين أن هذا الاهتمام يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان وإعداد كفاءات مؤهلة للمستقبل، وتمكين الشباب من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية ودعم التنمية المستدامة.

يُعد المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي أول فرع خارج الهند في العالم للمؤسسة الهندية العريقة المتخصصة في مجال الأبحاث والتعليم العالي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.