فريق مغمور يطيح توتنهام من كأس الرابطة

المصدر: لندن - أ.ف.ب

ودع توتنهام مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم عند الحاجز الأول، وذلك بخروجه من الدور الثالث على يد كولشستر يونايتد من الدرجة الثالثة (المستوى الرابع في الكرة الإنجليزية) بركلات الترجيح، فيما عبر مانشستر سيتي حامل اللقب بسهولة تامة.

ووقع توتنهام ضحية مضيفه كولشستر يونايتد بالسقوط أمامه بركلات الترجيح 3-4، بعد أن تعادلا سلباً في الوقت الأصلي، حيث أهدر الدنماركي كريستيان إريكسن، والبرازيلي لوكاس مورا، ركلتيهما، فيما سجل ديلي آلي والأرجنتيني إيريك لاميلا، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون للفريق اللندني.

يأتي خروج فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بشكل مبكر من هذه المسابقة، ليزيد مشكلاته في بداية الموسم، لاسيما أنه قادم من خسارة السبت في الدوري الممتاز ضد ليستر سيتي (1-2).