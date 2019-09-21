مأزق «قلب الدفاع» يؤرق غوارديولا قبل لقاء واتفورد

المصدر: لندن - أ.ف.ب

ارتقى لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو في منتصف الأسبوع إلى حجم المهمة التي أوكلها إليه مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا، من أجل سد الفراغ الدفاعي الناجم عن الإصابات، لكن سيتي، يدرك أن الأمور لن تكون سهلة أمام فريق مشاكس مثل واتفورد اليوم، في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي. وبات قلب الدفاع أكثر ما يؤرق مدربه.

والتقى الفريقان في مايو الماضي، وفاز وقتها سيتي 6-صفر في نهائي كأس الرابطة، لكن الوضع الآن مختلف. فسيتي أصبح متخلفاً في ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن ليفربول، بعد خسارته في المرحلة الماضية أمام نوريتش سيتي 2-3، كما يواجه مدربه غوارديولا مشكلة حقيقية في مركزي قلب الدفاع مع إصابة الفرنسي أيمريك لابورت وجون ستونز.

ويغيب لابورت حتى فبراير بعد تعرضه لإصابة في أربطة ركبته. وانضم ستونز إليه بتعرضه لإصابة عضلية على أن يغيب لخمسة أسابيع. وبدا جلياً منذ المراحل الأولى للموسم بأن سيتي يدفع ثمن تردده في إبرام تعاقدات تعزز خط دفاعه.