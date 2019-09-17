لجنة الاستئناف «كاف» تؤكد تتويج الترجي مرة أخرى

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن لجنة الاستئناف، التابعة له، رفضت طعن نادي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي، بخصوص مباراة إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وأكدت بالتالي قرار لجنة الانضباط اعتبار الترجي التونسي فائزاً.

وأوضح الاتحاد أن لجنة الاستئناف خلال اجتماعها في مقرها بالقاهرة، الأحد، «تأكدت من أن حقيقة غياب حكم الفيديو المساعد ليس له تأثير قانوني أياً كان، وأن الهدف الوحيد له هو مساعدة الحكم على اتخاذ القرار الصحيح».

وأضافت «للحكم صلاحية اتخاذ القرار النهائي على أرض الملعب منذ بداية المباراة، وهذا القرار غير قابل للمراجعة من قبل لجنة الاستئناف».

وتابعت «تقارير حكام المباراة كانت واضحة للغاية، وأكدت أن لاعبي الوداد الرياضي رفضوا استئناف المباراة حتى بعد المحاولات العديدة التي قام بها الحكم، إلى حد أن الحكم انتظر 90 دقيقة تقريباً قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة»، مشيرة إلى أن توقف المباراة «كان بسبب رفض لاعبي الوداد الرياضي استئناف المباراة، وتم توجيه اللاعبين بعدها باستئناف اللعب من قبل الحكم الذي فشلت كل محاولاته».