سان جرمان ينهي معاناة نافاس وإيكاردي.. وفالكاو إلى غلطة سراي

المصدر: باريس - أ.ف.ب

ضرب باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بقوة، أول من أمس، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في القارة العجوز، بتعاقده مع مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وحارس مرمى ريال مدريد الإسباني الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، فيما حط مهاجم موناكو الفرنسي الدولي الكولومبي راداميل فالكاو الرحال في تركيا.

وبعد النهاية السعيدة لمسلسل نجمه البرازيلي نيمار، حصل النادي الباريسي على صفقة من العيار الثقيل، تمثلت في إيكاردي، عزز من خلالها خطه الهجومي الذي عانى الأمرين في المراحل الثلاث الأولى من الموسم الجديد، في غياب ثلاثيه الضارب المكون من كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني (للإصابة)، ونيمار المستبعد بسبب مطالبته بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، قبل أن يقرر البقاء بعد تعثر المفاوضات.

خلّص سان جرمان إيكاردي من مشكلته المستعصية مع إنترميلان، حيث كان مهدداً بشدة بعدم اللعب، خصوصاً بعد أن بات خارج حسابات المدرب الإيطالي، انطونيو كونتي. في المقابل وجد نافاس في باريس ضالته بعد أن ثبت لديه أنه سيكون الحارس الثاني خلف البلجيكي كورتوا في ريال مدريد.

وجاء انتقال إيكاردي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، مع «بند أحقية الشراء» مقابل 70 مليون يورو، بحسب وسائل إعلام فرنسية وإيطالية. وسجل إيكاردي (26 عاماً) أكثر من 120 هدفاً في 220 مباراة بألوان إنتر، وعين قائداً للفريق الإيطالي في سن 22، وتوج هدافاً للدوري الإيطالي مرتين، وأفضل لاعب في إيطاليا عام 2018، لكنه دخل في مشكلات عديدة مع النادي والجمهور، ومدربه السابق لوتشانو سباليتي، شملت سحب شارة القيادة منه وغيابه عن المباريات لأسابيع.

وهذا الموسم، خاض إيكاردي الحصص التدريبية، لكن من دون المشاركة في التمارين الكاملة، لاسيما تلك المتعلقة بالجوانب التكتيكية وخطط المباريات.

في المقابل أعلن سان جرمان رسمياً تعاقده لمدة أربعة أعوام مع نافاس، ورحيل حارس مرماه ألفونس أريولا إلى صفوف الملكي على سبيل الإعارة لعام واحد، في صفقة لا تتضمن خيار الشراء النهائي.

وأمضى نافاس خمسة أعوام في صفوف ريال (2014-2019)، أحرز خلالها سلسلة من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات توالياً بين 2016 و2018، ولقب الدوري الإسباني عام 2017.

وبات نافاس ثاني حارس مرمى ينضم إلى سان جرمان في الساعات الماضية، بعد إعلان النادي الفرنسي، الأحد، التعاقد مع الحارس سيرخيو ريكو على سبيل الإعارة من نادي إشبيلية الإسباني.

وأعلن نادي موناكو الفرنسي انتقال مهاجمه ومنتخب كولومبيا، راداميل فالكاو، إلى صفوف غلطة سراي التركي. وكان فالكاو (33 عاماً) مرتبطاً مع موناكو بعقد حتى يونيو 2020، بيد أن نادي الإمارة سمح له، صباح الأحد، بالتوجه إلى إسطنبول للخضوع للفحص الطبي وإتمام صفقة انتقاله إلى الفريق التركي. وانضم فالكاو إلى غلطة سراي في صفقة مجانية لمدة ثلاثة مواسم.

وتطرقت مصادر مختلفة مقربة من الملف إلى راتب بقيمة 16 مليون يورو للمواسم الثلاثة، منها ثمانية ملايين يورو في الموسم الأول.

- إيكاردي انتقل إلى سان جرمان قبل غلق سوق

الانتقال بساعات، بنظام الإعارة لموسم واحد،

مع أحقية الشراء للباريسي بـ70 مليون يورو.