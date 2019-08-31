سمولينغ يغادر مان يونايتد إلى روما

المصدر: لندن - أ.ف.ب

سيلتحق المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ بروما الإيطالي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم بعد الخضوع للفحص الطبي الروتيني، وذلك بحسب ما كشف المدرب النرويجي لفريق «الشياطين الحمر» أولي غونار سولسكاير أمس.

وفي مقابلة مع تلفزيون يونايتد، قال سولسكاير «كريس في طريقه الى هناك (روما). يسافر الى روما هذا الصباح من أجل الفحص الطبي والتفاصيل النهائية. وأصبح الإنجليزي البالغ 29 عاماً ثاني لاعب ينتقل بنظام الإعارة من مانشستر يونايتد الى إيطاليا، بعد الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز الذي التحق الخميس بإنتر ميلان».

وافتتح روما، سادس الموسم الماضي، مشواره في الدوري الإيطالي بالتعادل مع جنوى 3-3، وسيلتقي الأحد مع جاره اللدود لاتسيو في المرحلة الثانية.