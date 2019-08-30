مان سيتي يدشن كأس الرابطة أمام برستون

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بحلوله ضيفاً على برستون من الدرجة الثانية، في الدور الثالث من البطولة. وكان سيتي حقق ثلاثية محلية غير مسبوقة الموسم الماضي، بإحرازه أيضاً لقب الدوري المحلي وكأس إنجلترا. ولن تكون مهمة برستون سهلة لأن مانشستر سيتي سجل 27 هدفاً في ست مباريات بمرمى فرق من الدرجات الدنيا في إنجلترا، الموسم الماضي، في مسابقتَي الكأس المحليتين، علماً بأنه حسم لقب كأس الرابطة على حساب تشلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

أما ليفربول بطل أوروبا ووصيف بطولة إنجلترا، الموسم الماضي، وحامل الرقم القياسي في هذه البطولة (ثماني مرات)، فيحل ضيفاً أيضاً على إم كاي دونز المتواضع. ويخوض مان يونايتد مباراة سهلة أيضاً على ملعبه أولدترافورد ضد جاره روتشدايل. وغالباً ما تخوض الفرق الكبيرة هذه البطولة بلاعبين من الصف الثاني، لاسيما في الأدوار الأولى منها، ويقام الدور الثالث يومي 24 و25 سبتمبر المقبل.