تكريم الفرنسي كانتونا بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، أمس، أن النجم الفرنسي السابق إريك كانتونا سيكرّم بجائزة رئيس الاتحاد على هامش حفل سحب قرعة موسم 2019-2020 لمسابقة دوري أبطال أوروبا المقرر في موناكو غداً.

وسينضم النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد، والمتوّج بلقب بطولة إنجلترا خمس مرات في مسيرته مع ناديي ليدز و«الشياطين الحمر» خلال التسعينات من القرن الماضي، إضافة الى لقبين في الدوري الفرنسي مع مرسيليا، إلى مجموعة منتقاة من النجوم السابقين الذين كرّموا بهذه الجائزة، مثل الراحلين النجم الأسطوري الهولندي يوهان كرويف، والأرجنتيني - الإسباني دي ستيفانو، والبرتغالي أوزيبيو. وسيصبح كانتونا (53 عاماً)، ثالث لاعب سابق لمانشستر يونايتد يكرّم بهذه الجائزة، بعد «السير» بوبي تشارلتون في 2008، وديفيد بيكهام العام الماضي.