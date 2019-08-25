أول فوز لأستون فيلا بين الكبار منذ 2016

المصدر: لندن - أ.ف.ب

حقق أستون فيلا فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، منذ فبراير 2016، وجاء على حساب ضيفه إيفرتون 2-صفر، أول من أمس، في افتتاح المرحلة الثالثة. ويدين أستون فيلا بحسمه المباراة الـ203 من أكثر عدد مواجهات بين فريقين في تاريخ الدوري الإنجليزي بفئاته كافة (74 فوزاً لأستون فيلا، مقابل 76 لإيفرتون بحسب «أوبتا» للإحصاءات)، للبرازيلي ويسلي موارييس (21)، والبديل الهولندي أنور الغازي (5+90)، اللذين سجلا هدفي المباراة.

وكان آخر فوز لأستون فيلا في الدوري الممتاز على نوريتش سيتي 2-صفر، في 6 فبراير 2016، قبل أن يعجز بعدها عن تحقيق أي فوز في المراحل الـ13 التالية، ما أدى إلى هبوطه للدرجة الأولى، وغيابه عن الدوري الممتاز حتى الموسم الحالي.