رونالدو: أنزعج عندما يفوز ميسي بالألقاب

المصدر: أحمد طارق-دبي

اعترف نجم يوفنتوس البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بإعجابه بمسيرة قائد ونجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، متحدثاً عن المنافسة التي تجمع بينهما منذ أعوام عدة، في مقابلة بثها التلفزيون البرتغالي.

قال رونالدو لقناة تي في آي: "أنا معجب كثيراً بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان صرح سابقاً أنه تأثر بعد مغادرتي الدوري الإسباني، لانه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا".

وتابع: "إنها خصومة جيدة موجودة في كرة القدم ولكنها ليست استثنائية، الأمريكي مايكل جوردان كان لديه منافسين في كرة السلة، البرازيلي الراحل آيرتون سينا، والفرنسي ألان بروست، جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا1، القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في الرياضة هي أنها صحية".

وبالنسبة لـ "سي آر7" فان تجمعه منافسة مع لاعب من طينة ميسي، هو أمر يدفعه دائماً لتخطي نفسه وتقديم الأفضل.

ورأى المهاجم الدولي البرتغالي أنه لا يشك بأن ميسي جعل مني لاعباً أفضل والعكس صحيح، عندما أفوز بالألقاب فإن ذلك يزعجه، والأمر مشابه بالنسبة لي عندما يفوز بدوره".

وعندما سئل عن علاقته خارج الملاعب مع "البرغوث" الذي يتقاسم معه الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، أشار رونالدو الى الاحترام المتبادل الذي يسود العلاقة بينهما.

واختتم: "لديّ علاقة احترافية ممتازة مع ميسي، لأننا نتقاسم اللحظات ذاتها منذ 15 عاماً، لم أتناول معه طعام العشاء، ولكن لما لا في المستقبل، لن أعارض ذلك".