54 دولة تشارك في الألعاب الإفريقية بالمغرب

المصدر: الرباط - د.ب.أ

يرفع الستار رسمياً، اليوم، عن فعاليات دورة الألعاب الإفريقية الـ12 (الرباط 2019)، التي تستضيفها المغرب من 19 إلى 31 الجاري بمشاركة 54 دولة إفريقية. ويتنافس آلاف المشاركين في هذه الدورة الإفريقية من خلال 301 مسابقة في 26 رياضة مختلفة.

ويطلق المنظمون إشارة بدء فعاليات الدورة رسمياً، من خلال حفل الافتتاح المقرر على استاد الأمير مولاي عبدالله في العاصمة الرباط، وهو الاستاد نفسه الذي يستضيف حفل الختام نهاية الشهر الجاري.

وتقام على هذا الاستاد فعاليات ألعاب القوى، حيث يأتي هذا الاستاد على رأس عدد من المنشآت المتميزة خصصها المنظمون لاستضافة فعاليات الدورة.

وانطلقت دورات الألعاب الإفريقية قبل أكثر من نصف قرن، حيث أقيمت النسخة الأولى من هذه الدورات الإفريقية عام 1965 في الكونغو (برازافيل) .

وشهدت دورات الألعاب الإفريقية تطوراً ملحوظاً في النسخ التالية، خصوصاً مع إقامتها بشكل منتظم كل أربع سنوات منذ نسخة 1987 التي استضافتها العاصمة الكينية نيروبي. ومن بين 54 دولة إفريقية شاركت في فعاليات دورات الألعاب الإفريقية على مدار تاريخها حتى الآن، فازت 50 منها بميدالية واحدة على الأقل، فيما فازت 42 منها بميدالية ذهبية واحدة على الأقل في تاريخ مشاركاتها بهذه الدورات.