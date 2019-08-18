ديوكوفيتش إلى نصف نهائي «تنس سينسيناتي»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

بلغ نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول، وحامل اللقب، نصف نهائي دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز في كرة المضرب بفوزه على الفرنسي لوكا بويل 7-6 (7-2) و6-1. في حين تعرضت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالمياً إلى إصابة في ركبتها، وباتت مشاركتها في بطولة فلاشينغ ميدوز حيث تدافع عن لقبها، موضع شك. وبات ديوكوفيتش على بعد مباراتين فقط من إحراز لقبه الـ34 في دورات الماسترز للألف نقطة، وفي حال نجح في ذلك سيصبح على بُعد لقب واحد من الإسباني رافايل نادال، حامل الرقم القياسي مع 35 لقباً.

وكان بوي نداً عنيداً للصربي في المجموعة الأولى وجره إلى جولة فاصلة أنهاها ديوكوفيتش في مصلحته 7-2. وفرض ديوكوفيتش سيطرته المطلقة عل المجموعة الثانية وحسمها بسهولة 6-1 والمباراة في ساعة و26 دقيقة. وكان ديوكوفيتش تخطى بوي أيضاً في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في يناير الماضي. وسيلتقي ديوكوفيتش الروسي دانييل مدفيديف الفائز على مواطنه اندري روبليف 6-2 و6-3.

وكان روبليف حقق مفاجأة مدوية في الدور السابق بإخراجه السويسري المخضرم روجيه فيدرر. أما ميدفيديف، فسيحاول بلوغ النهائي للأسبوع الثاني توالياً بعد خسارته نهائي تورونتو الكندية أمام الإسباني رافايل نادال. ويتفوق ديوكوفيتش على منافسه الروسي بثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة كانت في اللقاء الأخير بينهما في دورة مونتي كارلو في مايو الماضي.