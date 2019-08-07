غاري كاهيل يوقع لكريستال بالاس

المصدر: لندن - أ.ف.ب

وقّع المدافع الدولي الإنجليزي السابق، غاري كاهيل، لكريستال بالاس، الذي سيدافع عن ألوانه لمدة عامين، بعد أن ارتدى قميص الجار اللندني تشلسي طوال سبعة أعوام توّج خلالها بلقب الدوري الممتاز مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، و«يوروبا ليغ» مرتين.

وقال كاهيل (33 عاماً)، الذي وجد نفسه من دون فريق بعد انتهاء عقده مع تشلسي هذا الصيف، لموقع ناديه الجديد: «أنا سعيد لوجودي هنا. أعتقد أنها فرصة جيدة بالنسبة لي أن أواصل مسيرتي في الدوري الممتاز، وأن ألعب في فريق جيد ومثير».

واعتبر كايهل أن بالاس يضم لاعبين مثيرين وموهوبين جداً، مضيفاً: «أنا متعطش لمواصلة مسيرتي لأطول فترة ممكنة».

وخاض كاهيل 61 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، حيث لعب تحت إشراف مدرب بالاس الحالي، روي هودجسون، الذي قال: «أنا سعيد لأن غاري انضم إلينا. إنه لاعب رائع يجلب معه الكثير من خبرته الدولية وفي الدوري الإنجليزي الممتاز».

وقد يسجل كاهيل بدايته مع فريقه الجديد، السبت المقبل، ضد إيفرتون في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.