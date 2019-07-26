الإسباني سيبايوس من الريال إلى أرسنال

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن أرسنال الإنجليزي، أمس، أنه ضم لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس من ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويأتي انتقال ابن الـ22 عاماً، الذي خاض 23 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي، إلى النادي اللندني، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى الفوز بكأس أوروبا دون 21 عاماً الشهر الماضي.

وأشار المدرب الإسباني لأرسنال أوناي إيمري إلى «أننا متحمسون لرؤية داني ينضم إلينا. إنه لاعب موهوب يتمتع بالكثير من القدرات الفنية والإبداعية والدقة»، فيما كشف اللاعب الدولي الإسباني لموقع أرسنال أن «المدرب لعب دوراً حاسماً في قراري الانضمام إلى هذا الفريق الكبير».