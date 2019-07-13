رسمياً.. إنتر ميلان يفاوض «الشياطين» لضم لوكاكو

المصدر: لندن - أ.ف.ب

دخل إنتر ميلان الإيطالي في مفاوضات رسمية مع مانشستر يونايتد للحصول على خدمات مهاجم الأخير البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو، بحسب ما أعلن المدير الرياضي للأول بييرو أوسيليو الجمعة.

وقال أوسيليو بعد اجتماعه بمسؤولي يونايتد في لندن «إنها مقاربة رسمية بين ناديين مهمين. سنرى ما سيحصل».

ولا يبدو عرض إنتر ميلان الأولي يلبي المطلوب لأنه يريد استعارة اللاعب على مدى موسمين مقابل تسعة ملايين يورو مع ضرورة شرائه في نهاية هذه الفترة.

وبحسب تقارير صحافية، يصر مانشستر يونايتد على الحصول نقداً على 75 مليون جنيه إسترليني (نحو 82 مليون يورو)، وهو المبلغ الذي دفعه عندما ضم المهاجم البلجيكي من إيفرتون عام 2016.