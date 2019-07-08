بوغبا ضمن تشكيلة يونايتد في الجولة التحضيرية

المصدر: لندن - أ.ف.ب

تضمنت تشكيلة مانشستر يونايتد الإنجليزية لجولته التحضيرية استعداداً لانطلاق الموسم الكروي، اسم النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا رغم الحديث عن رغبته في ترك «الشياطين الحمر».

وذكرت تقارير سابقة أن بوغبا قد يرفض الانضمام الى الفريق في تحضيراته للموسم المقبل، بعدما أعرب عن رغبته في الرحيل عن «أولد ترافورد»، وسط اهتمام جدي من فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته.

وغاب بوغبا الذي عزز فرضية رحيله عن يونايتد بقوله في يونيو الماضي: «الآن هو الوقت المناسب للبحث عن تحد جديد»، عن الحصص التمرينية التي خاضها الفريق هذا الأسبوع، لكن بإذن من مدربه النرويجي أولي غونار سولسكاير.

والتحق بطل العالم بالتمارين أمس، ثم ورد اسمه في التشكيلة التي أعلنها يونايتد على موقعه الرسمي للمشاركة في جولته التحضيرية التي تبدأ في أستراليا قبل الانتقال الى سنغافورة والصين.