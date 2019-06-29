وردة يتعهد بـ«الانضباط» بعد العودة رسمياً إلى معسكر «الفراعنة»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

رفض لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، عمرو وردة، التعليق على أزمة الفيديوهات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة مع منتخب «الفراعنة»، واشتملت على تهم ضده بالتحرش بعارضة أزياء مصرية وفتاة مكسيكية، ما أدى إلى استبعاده من تشكيلة المنتخب المصري في مباراة الكونغو الديمقراطية التي فازت بها مصر 1-0 وتأهلت من خلالها رسمياً إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، قبل أن يعود رسمياً أمس ويلتحق بزملائه في معسكر المنتخب المصري الذي يستعد لمباراته الاخيرة في الدور الأول أمام أوغندا.

وكان رئيس اتحاد الكرة المصري، المهندس هاني أبوريدة، قد استجاب لطلبات لاعبي منتخب بلاده بعودة زميلهم إلى تشكيلة الفراعنة في بطولة أمم افريقيا التي تستضفيها مصر حالياً، وذلك خلال جلسة جمعته بهم أمس في حضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي.

وسيتم حرمان وردة من الظهور مع الفراعنة في مباراة أوغندا، على أن ترفع العقوبة عنه مع انطلاق الادوار الاقصائية من خلال ثمن النهائي، وذلك بحسب البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس، والمتوافق مع وجهة نظر الجهاز الفني.

وقال وردة في تصريحات مقتضبة لـ«الإمارات اليوم»: أشكر اللاعبين والجهاز الفني على تضامنهم معي، كما أشكر اتحاد الكرة ورئيسه هاني أبوريدة، وأعد الجميع بألا يصدر مني أي أمور غير مرضية.

وكان وردة خضع للتحقيق داخل معسكر المنتخب المصري في القاهرة، وقدم ما يُثبت أن «الفيديو» الذي سربته فتاة مكسيكية يعود لأكثر من عام.

وتسربت أقاويل بأن عمرو وردة سيُحرم من ارتداء قميص الفريق المصري مدى الحياة بسبب تعدد مشكلاته، وهو ما نفاه نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد شوبير.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان صحافي حصلت عليه «الإمارات اليوم»: «أثنى أبوريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم، والتزامهم بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول فقط».

- سيتم حرمان وردة من

الظهور في مباراة

أوغندا، على أن ترفع

العقوبة عنه مع

انطلاق الأدوار

الإقصائية.