استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر بسبب قضية التحرش

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم ووكالات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، رسمياً، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب الأول المشارك حالياً في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «قرر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني المهندس هاني أبوريدة، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق، بعد التشاور مع الجهازين الفني والإداري، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق».

وأضاف البيان: «من المقرر أن يستكمل المنتخب المصري بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعباً».

ويأتي استبعاد وردة من قائمة «الفراعنة» عقب الاتهامات التي تم توجيهها له، من عارضة أزياء مصرية، ادّعت أن اللاعب تحرش بها كتابياً عبر موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام».

وتعدّ هذه المرة الثانية في تاريخ منتخب مصر التي يتم فيها استبعاد لاعب من قائمة الفريق في بطولات كأس أمم إفريقيا، بعدما سبق للمدرب الراحل محمود الجوهري، أن استبعد اللاعب إبراهيم سعيد من نسخة 2002 في مالي، بسبب عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وكان المنتخب المصري قد افتتح منافسات البطولة بالفوز على زيمبابوي 1-صفر يوم الجمعة الماضي، والتقى مساء أمس مع منتخب الكونغو، ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة.