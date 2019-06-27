الموسم المقبل الأخير لسيلفا مع مان سيتي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

سيترك صانع الألعاب الإسباني دافيد سيلفا فريقه مانشستر سيتي بطل إنجلترا في نهاية الموسم المقبل بعد انتهاء عقده، بحسب ما ذكر اللاعب المخضرم. ويعد سيلفا من أكثر اللاعبين تتويجاً مع «سيتيزنز»، فأحرز لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات والكأس مرتين وكأس الرابطة أربع مرات منذ انضمامه من فالنسيا الإسباني في 2010.

سجل سيلفا 71 هدفاً في 396 مباراة مع الطرف الازرق من مدينة مانشستر، آخرها في نهائي الكأس الشهر الماضي في موسم حقق فيه لاعبو المدرب الاسباني بيب غوارديولا ثلاثية محلية غير مسبوقة.

وقال اللاعب البالغ 33 عاماً في مسقط رأسه غران كاناريا «سيكون الموسم الأخير. 10 سنوات كافية لي. هذا الوقت المثالي بالنسبة لي». وتابع «في الأصل كان سيتي يتحدث عن سنتين، لكني قررت التوقيع لسنة إضافية، كي أنهي المشوار في 10 سنوات».