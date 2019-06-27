بايرن ميونيخ مهتم بخدمات عثمان ديمبيلي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية، أمس، أن بايرن ميونيخ مهتم بالحصول على خدمات الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد أن فقد الأمل في التعاقد مع الجناح الالماني لمان سيتي الإنجليزي لوروا سانيه. وقالت «بيلد»: «في حال لم تتم صفقة سانيه، فإن بايرن ميونيخ وضع اسم ديمبيلي على اللائحة».

وأضافت «الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينغه هو المحرك الأساسي لعملية الانتقال هذه». وذكرت الصحيفة أن الفريق البافاري كان مهتماً بديمبيلي عام 2016 عندما قرر الأخير الانتقال الى بوروسيا دورتموند الذي اشتراه من رين الفرنسي مقابل 15 مليون يورو قبل أن يستغني عن خدماته لصالح برشلونة مقابل 125 مليون يورو بعد موسم واحد فقط في صفوفه.

لكن الخيار الأول يبقى سانيه بعد أن أعرب رئيس النادي أولي هونيس عن رغبته في التعاقد معه، لكنه ألمح إلى أن الصفقة قد لا تتم لأن مانشستر سيتي يطالب بمبلغ 100 مليون يورو للتخلي عن لاعبه. ويرتبط سانيه بعقد مع مانشستر سيتي بطل الثلاثية المحلية حتى عام 2021.