4 سلوكيات لـ «عرب إفريقيا» تُثير الجدل في «كان 2019»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد مدير المنتخب المصري لكرة القدم إيهاب لهيطة، صحة الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، حول اتهام إحدى عارضات الأزياء للاعب الفراعنة عمرو وردة بالتحرش بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنضم الواقعة إلى أربع أزمات طاردت منتخبات «عرب إفريقيا» خلال المشاركة في بطولة أمم إفريقيا «كان 2019».

واتهمت عارضة أزياء تُدعى ميرهان أربعة لاعبين من منتخب الفراعنة بالتحرش بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما نشر موقع «نيوز» المصري، وتناول مغردون القصة الكاملة التي نشرتها عارضة الأزياء على حسابها في «إنستغرام»، من خلال فيديو خاص بها قبل أن تقوم بعد ذلك بحذفه من الحساب، إذ قالت: «اللاعب عمرو وردة راسلني على الخاص وطلب رقم هاتفي، وحينما رفضت ردّ برسالة قال فيها إنه سيحصل على رقمي بطريقته الخاصة، وأنه لم يسبق أن رفضت أي شابة طلبه من قبل».

وقال لهيطة في تصريحات لقناة «تايم سبورتس» المصرية: «نعترف بأن هذه الواقعة لم تُصبح شائعة، بل هناك وقائع في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل الواسع».

وأضاف «لقد اجتمعنا مع كل اللاعبين المشاركين في البطولة بشكل جماعي، وطلبنا منهم الالتزام والتركيز التام في البطولة لإسعاد الشعب المصري باللقب».

ولم يتحدد إلى الآن موقف عمرو وردة وغيره من اللاعبين المتهمين في هذه القضية، خلافاً لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن اللاعب لن يُكمل مشواره مع الفراعنة في البطولة بعد هذه الواقعة.

وشدد مدير المنتخب المصري على أنه «رفع مذكرة لاتحاد الكرة بشأن الواقعة وتفاصيلها لتحديد القرار الذي سيصدر في حقهم»، نافياً أن يكون هناك قرار قد اتخذ بشأن استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب المصري الحالي، مشدداً على أن «اللاعب لايزال موجوداً مع الفراعنة ولم يصدر أي قرار إداري من جانب اتحاد الكرة بخصوصه».

ولم تكن المشكلة السلوكية للاعبي منتخب مصر الوحيدة التي واجهت المنتخبات العربية في البطولة، فقد سبقهم إليها لاعب خط وسط منتخب الجزائر هاريس بلقبلة الذي استبعده المدرب جمال بلماضي من نهائيات كأس الأمم الإفريقية، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر على نطاق واسع، فيديو فاضحاً للاعب، من داخل غرفته في معسكر منتخب الخضر قبل انطلاق «كان 2019».

وتورط اللاعب من خلال الفيديو المنشور، في فضيحة أخلاقية، بعدما ظهر وهو يتجرد من ملابسه خلال الفيديو، وفق ما ذكرته صحيفة «الهداف» الجزائرية.

وفي تونس، قرر مدرب منتخب نسور قرطاج الفرنسي ألان غيريس، استبعاد المدافع علي معلول من القائمة التي اختارها لرفض اللاعب الجلوس على مقاعد البدلاء.

وقال نجم منتخب تونس السابق، خالد بدرة، إن «معلول رفض الجلوس احتياطياً، وهو الأمر الذي لم يُرضِ ألان غيريس فاستبعد اللاعب من القائمة»، مشيراً إلى أن «منتخب النسور يمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة في الكرة الإفريقية»، مثنياً في الوقت ذاته على قرار المدرب حيال اللاعب.

وفي المقابل، تضاربت الأنباء بشأن استبعاد نجم «أسود الأطلسي» عبدالرزاق حمدالله، من التشكيلة التي ستخوض كأس الأمم الإفريقية.

ففي الوقت الذي أكدت فيه صحيفة «المنتخب» المغربية، أن مهاجم النصر السعودي ترك معسكر منتخب بلاده لوجود خلافات بين اللاعب والمدرب الفرنسي، رينارد، خلال مباراة غامبيا الودية لم يستطع معها حمدالله أن يتحمل الاستمرار مع «أسود الأطلسي».

لكن الاتحاد المغربي حاول تخفيف حالة الجدل السائدة في الشارع المغربي حول هذه القصة، فأكد في بيان له أن استبعاد اللاعب جاء لتعرضه لإصابة بالظهر، في حين رد حمدالله، بنشر مقطع فيديو له وهو يتدرب بشكل قوي «للرد على مزاعم اتحاد بلاده».