سيتي يدشن الدوري الإنجليزي أمام وست هام

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يستهلّ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة وست هام خارج ملعبه، بموجب جدول موسم 2019-2020 الذي نشره الاتحاد المحلي، أمس. وينطلق الموسم الجديد في التاسع من أغسطس بمباراة ليفربول ضد نوريتش الصاعد حديثاً إلى الدرجة الممتازة، وينتهي في 17 مايو 2020. ويخوض سيتي وليفربول مواجهتهما الأولى على ملعب أنفيلد في 29 نوفمبر، بينما يستضيف ملعب الاتحاد في مانشستر المباراة الثانية في الرابع من أبريل. ومن أبرز مباريات الجولة الأولى، لقاء تشلسي مع مان يونايتد. يذكر أن ثلاثة أندية صعدت إلى الدوري الممتاز هذا الموسم، هي أستون فيلا وشيفيلد يونايتد ونوريتش سيتي.