«طوكيو 2020» تحذر من تعاطي القنب الهندي

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

حذر منظمو أولمبياد طوكيو 2020 الدول المشاركة في الألعاب الصيفية من التراخي مع مستخدمي حشيش القنب الهندي. وقال رئيس اللجنة المنظمة توشيرو موتو أمس في تصريحات صحافية: «هناك دول ومناطق في العالم تتراخى مع استخدام حشيش القنب. يشكل استخدام القنب في اليابان انتهاكاً للقانون، ويجب الابلاغ عنه بالكامل».

وأشار موتو إلى أن الموضوع أثاره عضو في اللجنة التنفيذية للالعاب مع وجوب إحالته الى رؤساء البعثات المشاركة عندما يزورون طوكيو قبيل الألعاب.

وتعد قوانين حشيش القنب صارمة في اليابان، فتصل مدة سجن مستخدميه إلى خمس سنوات ومروجيه الى سبع سنوات. ويعد حشيش القنب أيضاً من المواد الممنوعة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا».

وتعتبر الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات أن الماريغوانا قد «تقلل من القلق والتوتر، ما يؤدي الى أداء رياضي أفضل تحت الضغوط». وتتضمن ألعاب طوكيو 2020 رياضتي التزلج على الألواح وركوب الأمواج، حيث ترتفع معدلات تعاطي المواد المخدرة.