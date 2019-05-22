الجمهور المصري يتحدى أغيري: "بهذه التشكيلة نهزمك"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عبر الجمهور المصري عن غضبه الشديد من القائمة الموسعة التي اختارها مدرب الفراعنة، المكسيكي خافيير أغيري، التي شهدت استبعاد عدد كبير من نجوم الكرة المصرية يتقدمهم نجم الزمالك عبدالله جمعه، الذي قدم اداءاً ملفتاً قاد به فريقه إلى نهائي كأس الكونفدرالي، وحارس مرمى الوحدة السعودي محمد عواد، والظهير الأيمن للأهلي محمد هاني.

وشكل الجمهور المصري توليفة ضمت اللاعبين المستبعدين من خيارات أغيري، وأشاروا أن بإمكانها هزيمة أي تشكيله يختارها المدرب المكسيكي من قائمته الأخيرة، ووضمت التشكيلة الشعبية للمشجعين في حراسة المرمى محمد عواد أمامه علي جبر ومحمود متولي وعلي يمينه محمد هاني،وفي اليسار عبدالله جمعه، وفي وسط الملعب عمرو السوليه وسام مرسي، ورمضان صبحي ومحمود كهربا وصالح جمعه والمهاجم عمر السعيد.

وكان أغيري، قد اختار 25 لاعباً هم: أحمد المحمدي (استون فيلا الانجليزي) - وليد سليمان (الأهلي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - احمد علي كامل (المقاولون العرب) - محمد النني (ارسنال الانجليزي) -محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) - أحمد حجازي (ويست بروميتش الانجليزي) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مروان محسن (الأهلي) - محمد أبوجبل (سموحة) - طارق حامد (الزمالك) - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني) - علي أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالي) - محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد الشناوي (الأهلي) - محمود حمدي "الونش " (الزمالك) - باهر المحمدي (الاسماعيلي) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز) - محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك) - محمود علاء (الزمالك) - أحمد أبو الفتوح (سموحة).