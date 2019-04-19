هكذا احتفل تركي آل الشيخ بفوز بيراميدز على الأهلي “رايح جاي”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أثار تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مالك نادي بيراميدز، جدلا واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوز فريق نادي "بيراميدز"، على النادي الأهلي المصري، بهدف دون رد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجرت المباراة في ملعب بتروسبورت يوم أمس الخميس 18 ابريل /نيسان، وهو الفوز الثاني لنادي بيراميدز على النادي الأهلي المصري هذا الموسم.

وعلق آل الشيخ، على المباراة بتغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، قال فيها: "لثاني مرة أهدي الفوز لوالدتي العزيزة حفظها الله… بيراميدز أول الدوري، والباقين وراه".

وكان بيراميدز قد فاز على الأهلي المصري أيضاً في الدور الأول بالدوري المصري 2-1 ورغم أفضلية بيراميدز في ترتيب الجدول حالياً إلا أن الأهلي يملك مباراتين مؤجلتين قد تجعله يتفوق على بيراميدز إذا نجح في الفوز بهما.

أما على موقع تركي آل الشيخ الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، فكان الأحتفال أكبر حيث قال رئيس هيئة الترفيه في تعليقات متتالية على حسابه: “ قالك بركب ومابنزلش، نزلناه على كفوف الراحه، كينو يا جاحد ما بترحمش، كنت تجيب الجول براحه"، "اللى يلعب معانا يستحمل، ولا بنخاف ولا بنأجل، وبنبعت كينو يسجل أومال لو كانوا كاملين، عايز تفهم اترجملك، ابعد على الأسد أحسنلك، خٌش بجمهورك يالا علمنا في الماتشين"، "حقك جالك يابو عبد الله، بدل المرة كسبت اتنين واهو طول مانت سايبها على الله بتعقدهم في الماتشين".