هاري كين مهدد بالغياب عن توتنهام حتى نهاية الموسم

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن أمس نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم أنه بصدد تقييم مدى لياقة نجم هجومه هاري كين، وذلك وسط مخاوف من غياب اللاعب عن المشاركة حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل.

وتعرض كين لالتواء في الكاحل الأيسر خلال صراع على الكرة في المباراة التي انتهت بفوز توتنهام على مانشستر سيتي 1 /‏‏‏ صفر، أول من أمس، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وخرج كين لتلقّي العلاج، لكنه غادر الملعب وبدا يعاني الآماً شديدة في القدم اليسرى، حيث لم يستطع الاتكاء عليها خلال السير.

وخضع كين أمس لأشعة رنين مغناطيسي، ويخشى المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو أن يكون حجم الإصابة أخطر من المتوقع.

وقال بوتشيتينو في المؤتمر الصحافي: «إنه أمر مثير للقلق بالنسبة لنا. سنفتقده، ربما حتى نهاية الموسم». وأضاف «نتمنى ألا يكون الأمر خطيراً.. لقد تعرض لالتواء في الكاحل، لذلك سنراقب حالة اللاعب في الفترة المقبلة».