تشلسي ينتظر اليوم ردّ «فيفا» على استئناف عقوبة التعاقدات

المصدر: لندن - أ.ف.ب

ينظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم في استئناف مقدم من قبل نادي تشلسي الإنجليزي بشأن عقوبة منع التعاقدات الجديدة لفترتي انتقالات، مع توقع صدور قرار بشأنه قبل صيف العام الجاري، بحسب مصدر مقرب من الملف.

وفرض «فيفا» في 22 فبراير الماضي، عقوبة بحق تشلسي منعه بموجبها من ضم لاعبين جدد على مدى فترتي انتقالات (أي الانتقالات الصيفية لعام 2019، والشتوية في يناير 2020)، على خلفية مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القصّر.

وأفاد النادي اللندني في الخامس من مارس بتقدمه بطلب استئناف العقوبة التي تشمل أيضاً غرامة مالية قيمتها 600 ألف فرنك سويسري (نحو 530 ألف يورو)، وهو ما ستنظر به اليوم لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي، ومقره في مدينة زوريخ السويسرية.

وأفاد مصدر مطلع على الملف لوكالة «فرانس برس» بأن القرار بشأن الاستئناف غير متوقع قبل أسابيع. وأوضح أن الهدف هو إصداره «قبل فترة الانتقالات الصيفية» المقبلة، بشكل يمنح تشلسي فرصة رفع القضية الى محكمة التحكيم الرياضي، في حال تم رد الاستئناف من قبل الاتحاد.

ويترقب تشلسي قرار الاستئناف، لاسيما في ظل التقارير المتواصلة عن احتمال انتقال نجمه البلجيكي إدين هازارد الى ريال مدريد الإسباني في صيف العام الجاري، ما سيضطره الى تعويضه.