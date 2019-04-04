ولفرهامبتون يوجه ضربة موجعة لمانشستر يونايتد

المصدر: لندن - أ.ف.ب

وجّه ولفرهامبتون ضربة موجعة لسعي ضيفه مانشستر يونايتد لاحتلال مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بإسقاطه 1-2، أول من أمس، في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي مباراة ثانية ضمن المرحلة نفسها، ودع فولهام الدوري الممتاز، بعد موسم واحد، بتلقيه خسارة قاسية أمام واتفورد 1-4.

وفي مباراة أنهاها بعشرة لاعبين بعد طرد آشلي يونغ في بداية الشوط الثاني لنيله الانذار الثاني، فرط يونايتد بتقدمه المبكر نسبياً بهدف الاسكتلندي سكوت ماكتوميني (13)، وتلقى هدفين من البرتغالي ديوغو جوتا (25) ومدافعه كريس سمولينغ خطأ في مرمى فريقه (77).

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 61 نقطة في المركز الخامس متساوياً بالنقاط مع توتنهام الرابع صاحب آخر المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال، وبفارق نقطتين عن أرسنال الثالث (63 نقطة)، ونقطة أمام تشلسي السادس.