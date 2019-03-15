ميسي: رونالدو قدّم «ليلة سحرية» مع اليوفي

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

خلت الساحة الإسبانية لليونيل ميسي، لكن النجم الأرجنتيني لم ينسَ توجيه التحية لغريمه السابق في الليغا، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل مواجهة محتملة بينهما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

لنحو عقد من الزمن تبارز النجمان الرائعان، فتارة تألق ميسي مع برشلونة، وتارة أخرى قاد رونالدو ريال مدريد الى مجد محلي وقاري.

لكن بعد رحيل الـ«دون»، الصيف الماضي، الى يوفنتوس الإيطالي مقابل نحو 100 مليون يورو، عاش ريال مدريد كابوساً دفعه الى تغيير مدربين حتى الآن هما جولن لوبيتيغي والأرجنتيني سانتياغو سولاري، فاستعان بمدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بعد تسعة أشهر من استقالته من منصبه.

أزمة ملكية وضعت برشلونة في صدارة الدوري بفارق سبع نقاط عن أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد، و12 عن ريال الذي بات يهدف الى ضمان مركز مؤهل الى البطولة القارية.

وفي ظل خروج موجع لريال من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشكيلة يافعة لأياكس أمستردام الهولندي، وفقدان لقب توّج به في السنوات الثلاث الاخيرة، كان رونالدو يتألق في تورينو ويقود «السيدة العجوز» لقلب تأخرها أمام أتلتيكو مدريد.

سجل ابن ماديرا، البالغ 34 عاماً، ثلاثية رافعاً رصيده الى 124 هدفاً قياسياً في المسابقة القارية، فنال ثناءً لافتاً من ميسي الذي تقاسم معه 10 ألقاب لجائزة الكرة الذهبية الممنوحة لأفضل لاعب في العالم.

وقال ميسي بعد قيادته برشلونة لسحق ليون الفرنسي 5-1، أول من أمس، عبر هدفين وتمريرتين حاسمتين لزميليه جيرارد بيكيه والفرنسي عثمان ديمبيلي: «ما قام به كريستيانو رونالدو ويوفنتوس أمر رائع. اعتقدت أن أتلتيكو مدريد سيكون أقوى. قدم رونالدو ليلة سحرية مع ثلاثة أهداف».

انتصار وضع ميسي، صاحب 108 أهداف في دوري الأبطال، في ربع النهائي، ليكون فريقه ممثل اسبانيا الوحيد بعد خروج ريال وأتلتيكو مدريد من ثمن النهائي.

كما أن ابن روزاريو أبقى على وعد بداية الموسم قائماً، عندما أعلن أمام عشرات الآلاف في ملعب «كامب نو» أن دوري الابطال هو أولوية الكاتالوني هذا الموسم، في سعي مستمر لحصده منذ 2015 في ظل إحكام ريال مدريد قبضته.

لكن مع هيمنة برشلونة محلياً وابتعاده في ترتيب الدوري، يتوقع أن يلجأ المدرب ارنستو فالفيردي إلى إراحة أبرز نجومه تحضيراً للمراحل الحاسمة من دوري الأبطال، حيث يتوقع أن يواجه مباريات صعبة مع أحد رباعي البريميرليغ مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس الايطالي وأياكس، فيما يأمل في الوقوع مع بورتو البرتغالي أضعف أندية ربع النهائي.

ولا يريد برشلونة تكرار ما حصل معه الموسم الماضي عندما أهدر تقدماً كبيراً أمام روما الإيطالي في ربع النهائي (4-1 ثم صفر-3)، في حادثة فسرها مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز بإرهاق كبير عانته التشكيلة.

تشكيلة سيغيب عنها لنحو شهر الجناح ديمبيلي، بعد تفاقم إصابة عضلية بفخذه بعد التسجيل ضد ليون أول من أمس.

برشلونة سيكون ممثل إسبانيا

الوحيد في دوري الأبطال

بعد خروج الريال وأتلتيكو مدريد.