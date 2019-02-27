«الأمتار الأخيرة» تؤرّق مدرب ليفربول قبل لقاء واتفورد

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يتعين على مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب شحذ همة لاعبيه الذين تراجع مستواهم في الآونة الأخيرة عندما يستقبل واتفورد اليوم، في وقت بدأت كتيبته تعاني من الضغوط النفسية في الأمتار الأخيرة من السباق نحو لقب الدوري المحلي.

وسقط ليفربول في التعادل ثلاث مرات في آخر أربع مباريات مع ليستر ووست هام ومان يونايتد، ما رسم علامة استفهام حول قدرة الفريق على التعامل مع الضغوط لاسيما أن معظم لاعبيه لم يعيشوا هذه التجربة في السنوات الأخيرة، لأن فريقهم لم يكن في صلب المنافسة. ويتصدر ليفربول بفارق نقطة عن سيتي. أما سيتي المنتشي بإحراز كأس الرابطة أمام تشلسي، فيترقب أي تعثر جديد لليفربول لينقض على الصدارة مجدداً، وذلك عندما يستقبل وست هام على ملعب الاتحاد.