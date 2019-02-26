استبعاد محمد صلاح من منتخب مصر

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني خافيير أغيري، أسماء 25 لاعباً لخوض معسكر المنتخب الذي سينطلق يوم 18 مارس المقبل ببرج العرب استعداداً لمباراة النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 منه.

وجاءت الأسماء المختارة على النحو التالي بغياب لاعب ليفربول محمد صلاح.

عمرو السولية (الأهلي) - محمد أبو جبل (سموحة) - محمد النني (أرسنال) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - طارق حامد (الزمالك) - أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني) - علي أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي) - محمود حسن "تريزيغيه" (قاسم باشا التركي) - علي جبر (بيراميدز) - كريم حافظ (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - محمد هاني (الأهلي) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - صلاح محسن (الأهلي) - محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - إسلام جابر (الداخلية) - محمود علاء (الزمالك) - عامر عامر (الإنتاج الحربي) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) - عمار حمدي (الاتحاد السكندري) - مصطفى محمد (طلائع الجيش) - عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) - احمد أبو الفتوح (سموحة).