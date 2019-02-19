فيروس يجبر الدنماركية كارولين فوزنياكي على الانسحاب من تنس دبي

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلنت المصنفة 14 على العالم الدنماركية كارولين فوزنياكي انسحابها من بطولة "سوق دبي الحرة" لتنس اللاعبات المحترفات، المقامة حالياً في دبي، وتمتد في نسختها الـ 19 حتى 23 فبراير الحالي، بإجمالي جوائز يبلغ 2.82 مليون دولار، وذلك عقب تأكيد الحسناء الدنماركية عدم التعافي من مرضٍ فيروسي ألم بها مؤخراً وتسبب بانسحابها للبطولة الثانية على التوالي في ظرف أسبوعين بعد انسحابها الأسبوع الماضي من دورة الدوحة.

وعلقت فوزنياكي التي سبق وأن توجت بلقب دبي عام 2011، على قرار الانسحاب، وقالت في تصريحات صحافية، إن: "الأمر مؤسف في اتخاذ قرار الانسحاب من بطولة دبي التي لطالما اعتدت اللعب فيها بشكل جيد، إلا أنني غير قادرة على اللعب بشكل مقبول جراء عدم تعافيي من المرض، وأفضل الانسحاب عن خوض مباراة ربما اضطر للانسحاب منها بعد مجموعة واحدة فقط، فأنا أريد أن أشارك وأفوز".

والجدير ذكره، لم تستطع المصنفة الأولى سابقاً على العالم والـ 14 حالياً من المشاركة في أية مباراة منذ خروجها 18 يناير الماضي من الدور الثالث في بطولة استراليا المفتوحة أولى بطولات الأربعة الكبرى للموسم الحالي، عقب خسارته على يد الروسية ماريا شارابوفا بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة "4-6 و6-4 و3-6".