شكوى مصرية ضد برنامج تونسي يسخر من محمد صلاح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشرت الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشوراً بتقديم شكوى ضد البرنامج التونسي الذي يسخر من لاعب نادي ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح، بطريقة كوميدية ساخرة.

وكتبت الجمعية عبر صفحتها: "تقدم مجلس إدارة الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع بشكوى عاجلة السبت للسيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس ضد برنامج أمور جدية بقناة الحوار التونسية، والتي أساءت للنجم المصري محمد صلاح بصورة استفزت المشاهدين في مصر وتونس معا".

وأضافت الجمعية: "هذا وقد وعد السيد رئيس الهيئة النوري اللجمي بالتحقيق العاجل في الأمر واتخاذ القرار المناسب، خاصة وأنه سبق وأن قامت الهيئة بلفت نظر القناة في أكثر من مناسبة لخروجها على النص".

وتسببت سخرية برنامج يسمى "أمور جدية"، المذاع عبر فضائية "الحوار التونسي" من محمد صلاح، في استياء وغضب آلاف المصريين والعرب، وهاجم الآلاف الصفحة الرسمية للقناة التونسية.

وظهر في مقطع فيديو تداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا يرتدي "تي شيرت" محمد صلاح، ويرتدي "باروكة شعر"، ودخل الاستوديو وظلوا يسخرون منه.