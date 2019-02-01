فيلايني يرحل عن مان يونايتد إلى الصين

المصدر: لندن - أ.ف.ب

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع شاندونج لونينج الصيني بشأن انتقال لاعب وسطه البلجيكي مروان فيلايني. واجتاز فيلايني (31 عاماً) الكشف الطبي في شاندونج، ليوقع عقد انتقاله للفريق الصيني.

وانضم مروان فيلايني إلى مانشستر في 2014 قادماً من إيفرتون مقابل 27 مليون إسترليني.

وجدد فيلايني عقده مع مانشستر الصيف الماضي حتى 2020، لكنه شارك في ثلاث دقائق فقط في آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب اولي جونار سولسكاير. وشارك فيلايني في 141 مباراة مع مانشستر في الدوري الممتاز وسجل 25 هدفاً وصنع 14 تمريرة حاسمة.