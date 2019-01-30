الأهلي يحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري المصري

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

واصل الأهلي حامل اللقب سلسلة انتصاراته بفوز صعب، أول من أمس، على مضيفه وادي دجلة 2-1، على ملعب بتروسبورت، في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم. وسجل عمرو السولية (17)، والتونسي علي معلول (65)، هدفي الأهلي، ومحمد هلال (86 من ركلة جزاء) لوادي دجلة.

وحقق الأهلي فوزه الثالث توالياً، بعد هزيمته أمام بيراميدز مطلع الشهر الجاري، والعاشر في البطولة مع خمس مباريات مؤجلة، ورفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد وادي دجلة عند 20 نقطة، في المركز السادس عشر.

وسيطر الأهلي على معظم فترات الشوط الأول، مستفيداً من ارتباك لاعبي دجلة، وأسفر الضغط عن هدف أول، عندما وصلت الكرة إلى السولية داخل المنطقة، وضعها في أعلى الزاوية اليسرى (17).

واختلفت مجريات الشوط الثاني عن الأول، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وعاب أداء الفريقين البطء الشديد في التحرك والتمريرات الخاطئة.

واحتسب الحكم أحمد الغندور ركلة جزاء للأهلي، نتيجة عرقلة رمضان صبحي، نفذها معلول وتصدى لها الحارس المخضرم محمد عبدالمنصف لترتد الكرة الى التونسي، الذي أعادها إلى الشباك (65). ومنح الغندور ركلة جزاء لوادي دجلة نفذها محمد هلال بنجاح، مقلصاً الفارق (87).