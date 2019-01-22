بواتينغ في طريقه إلى برشلونة بصفقة «خارج الحسبان»

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

تحدثت وسائل الإعلام الإسبانية، أمس، عن انتقال خارج الحسبان للمهاجم الغاني كيفن برينس بواتينغ الى برشلونة بطل ومتصدر الدوري الإسباني، وذلك على سبيل الإعارة من ساسوولو الإيطالي.

وكشفت صحيفة «سبورت» الرياضية الكاتالونية، أن برشلونة توصل الى اتفاق من أجل ضم الغاني خلال فترة الانتقالات الحالية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار التعاقد معه نهائياً الصيف المقبل، فيما كتبت صحيفة العاصمة «أس» الرياضية، أن النادي الكاتالوني سيدفع ثمانية ملايين يورو في حال اتخذ قرار الإبقاء على ابن الـ31 عاماً بعد انتهاء عقد الإعارة. ويهدف برشلونة ومدربه أرنستو فالفيردي إلى إيجاد البديل الذي بإمكانه مساندة الهداف الأوروغوياني لويس سواريز، بعد رحيل منير الحدادي الى المنافس المحلي إشبيلية.

وسبق للغاني الذي عاد الى الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد أن قاد اينتراخت فرانكفورت الى الفوز بالكأس الألمانية العام الماضي، أن لعب في الدوري الإسباني لموسم واحد 2016-2017 مع لاس بالماس، بعد انتقاله إليه من ميلان الإيطالي، حيث لعب لفترتين بين 2010 و2013 وفي النصف الثاني من موسم 2015-2016.

وبدأ بواتينغ، المولود في ألمانيا والأخ غير الشقيق لنجم بايرن ميونيخ الدولي الألماني جيروم بواتينغ، مشواره مع نادي العاصمة الألمانية هرتا برلين قبل الدفاع عن ألوان توتنهام الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني (على سبيل الإعارة) وبورتسموث الإنجليزي وميلان وشالكه الألماني ولاس بالماس، وصولاً الى اينتراخت فرانكفورت وساسوولو.

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ملايين يورو سيدفعها

النادي الكاتالوني

في حال اتخذ قرار

الإبقاء على بواتينغ

بعد انتهاء عقد

الإعارة.