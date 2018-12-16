مان يونايتد يخطط لصفقة تبادلية مع اليوفي تشمل ساندرو وبوغبا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يعتزم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تقديم عرض إلى نادي يوفنتوس الإيطالي لضم اللاعب أليكس ساندرو في مقابل انتقال النجم الفرنسي الدولي بول بوغبا إلى صفوف يوفنتوس، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس.

وأوضح موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي على الانترنت أن النادي الإنجليزي يضع النجم البرازيلي في حساباته ليكون البديل المناسب، حال عاد بوغبا إلى فريقه القديم يوفنتوس، حيث ينتظر أن تجرى صفقة تبادلية بين الناديين حول اللاعبين.

ويعاني بوغبا في يونايتد حالياً بسبب العلاقة المتوترة بينه وبين المدرب مورينيو، والتي ظهرت للعلن في أكثر من مرة، تبادل فيها الجانبان الانتقادات، حيث يرى مورينيو أن اللاعب لا يعطي ما عنده للفريق، بينما ينتقد بوغبا طريقة تعامل مورينيو معه ومع بقية زملائه في الفريق، وسبق له التلميح أكثر من مرة لرغبته في الرحيل، حيث ارتبط في الفترة الأخيرة بشدة بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.