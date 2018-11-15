غضب مصري على زي نادي الزمالك المشابه لاسرائيل

المصدر: خالد محمود-القاهرة

اثار تشابه زي كرة القدم بنادي الزمالك، مع زي المنتخب الاسرائيلي، حالة استياء في الشارع الكروي والسياسي في مصر، ودعت حركة مقاطعة اسرائل "بي دي اس" مصر ومثقفين وأحزاب نادي الزمالك إلى تغيير الزي ووقف التعامل مع شركة "بوما" الراعية لاتحاد كرة القدم الاسرائيلي.

وكان الزمالك قد كشف عن زيه الثالث مؤخرا، فجاء باللون الأسود الكامل مشابها للزي الاسرائيلي مما اثارغضبة الجمهور الكروي والسياسي في الشارع المصري.

واعلنت "ي دي أس" مصر عن ارسالها لخطاب لنادي الزمالك، تطالب فيه بإلغاء التعاقد مع الشركة الراعية، باعتبارها الراعي الرسمي للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

وقال منسق حملة "بي دي اس" مصر رامي شعث لـ"الامارات اليوم"، "اننا نعرف وطنية نادي الزمالك ونفترض حسن النية، وعدم المعرفة بدعم "توما" الالمانية للاحتلال ولاتحاد كرة القدم الاسرائيلي، لذا ارسلنا لهم خطاب تعريفي وسننتظر ايام، فاذا ما اصر النادي علي ابقاء التعاقد معها فهذا سيصبح موقف سياسي واصرار من النادي على الوقوف في وجه المشاعر المصرية والعربية".

وتابع شعث ان "التناقض الغريب الذي فاجأنا انه بينما كانت هناك معركة عالمية نجحت فيها بي دي اس العالمية من دفع شركة اديداس من التخلي عن دعم المنتخب الاسرائيلي بعد تشكل راي عام دولي كروي وسياسي بجرائم الاحتلال الاسرائيلي وسياساته الاستيطانية والاستعمارية ووصل 16 عريضة احتجاج عالمية لمجلس اداراتها، نكتشف ان نادي مصري يتعاقد مع الشركة التي حلت مكان "اديداس" وهي "بوما" وفي القاهرة، لذا ستاخذ المعركة هذه المرة طابعها المصري، علاوة على طابعها العالمي، وقد وصلنا بالفعل خلال الساعات القليلة الماضية التي اعلننا فيها البيان دعم احزاب وقوى سياسية، وجماعات ثقافية واسعة تدعم موقفنا.. كما ان هناك 200 نادي فلسطيني اطلقوا حملة لمقاطعة "بوما" يتزايد تاثيرها كل يوم".