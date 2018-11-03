سترلينغ يمدد عقده مع سيتي 5 سنوات

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعطى رحيم سترلينغ، مهاجم مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، موافقته الشفهية لتمديد عقده مع الفريق خمسة أعوام تمتد إلى 2025، لقاء أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه استرليني (337 ألفاً و348 يورو)، بحسب ما ذكرت وسائل إعلامية، أول من أمس.

وكان سترلينغ (23 عاماً) انتقل إلى سيتي قادماً من ليفربول في 2015 بعقد مدته خمسة أعوام. وبعد الإعلان رسمياً عن تجديد عقده، سيصبح سترلينغ اللاعب الإنجليزي الأعلى دخلاً في الدوري الممتاز. وسجل سترلينغ مع فريقه هذا الموسم أربع إصابات في ثماني مباريات خاضها في الدوري مع حامل اللقب، علماً بأنه سجل الموسم الماضي 23 إصابة في 58 مباراة، في كل المسابقات التي خاضها مع مانشستر سيتي.