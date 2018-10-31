إنفانتينو: سيتم سحب حق التنظيم الفردي لكأس العالم من قطر

المصدر: أحمد طارق-دبي

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إن "فيفا" يبحث زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، وسحب حق التنظيم الفردي من قطر وتقاسم الاستضافة مع دول أخرى في المنطقة.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال 2026، والذي سيقام فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من 32 إلى 48 فريقاً، بينما ترك الباب مفتوحاً أمام زيادة العدد في النسخة المقرر إقامتها بقطر بعد 4 سنوات.

وأشار إنفانتينو في تصريحات على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي المقامة اليوم: "لقد قررنا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا، وهذا سيحدث في 2026".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي رداً على سؤال إمكانية تطبيق هذا القرار في مونديال 2022 قائلاً: "نحن نبحث ذلك ولو كان ممكنا فلم لا؟".

وعن إمكانية تطبيق ذلك قال إنفانتينو إنه ستتم مناقشة تلك الفكرة مع مسؤولي قطر والدول الأخرى في المنطقة، وأعرب عن أمنيته الشخصية في حدوث هذا الأمر والبدء في زيادة أعداد المشاركين في كأس العالم بدءًا من النسخة المقبلة والتي ستقام بعد 4 سنوات.

في الوقت نفسه، ألمح إنفانتينو إلى إمكانية زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، وذلك لتحويلها إلى بطولة حقيقية تجذب اهتمام الجميع في المستقبل القريب.