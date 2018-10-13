مجلة ألمانية تهدّد رونالدو بمئات الوثائق لإدانته في واقعة الاغتصاب

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

رفضت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أول من أمس، بيان كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بأن المستندات المتعلقة بمزاعم قيامه بالاغتصاب «ملفقة بالكامل»، ووصفته بأنه «الطريق المعتاد الذي سلكه رونالدو ومحاموه في الماضي عندما لم يفلح في مواجهة تحرياتنا».

وأكدت المجلة أنها تدعم روايتها قائلة: «لدينا مئات الوثائق من مصادر مختلفة تدعم تقاريرنا.. ليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن هذه الوثائق غير موثوق بها».

وأعلن بيتر كريستيانسين المحامي الخاص برونالدو، في بيان له نشر أول من أمس في الولايات المتحدة، أن كل المستندات المتعلقة بمزاعم قيام اللاعب البرتغالي بالاغتصاب «تم تعديلها أو أنها ملفقة بالكامل».

وقال كريستيانسين: «لإجلاء أي شك، أكد رونالدو دائماً، كما يؤكد اليوم، أن ما حدث عام 2009 في لاس فيغاس كان في حقيقته بالتراضي».

وتزعم كاثرين مايورغا (34 عاماً) أنها تعرضت للاغتصاب من قبل رونالدو في غرفة بأحد فنادق لاس فيغاس في 2009، وتتابع محاميتها ليزلي ستوفال الإجراءات المدنية من خلال محكمة في لاس فيغاس.

وفي حين أن رونالدو لا ينكر إقامة «اتفاق متبادل وتسوية» مع مايورغا في عام 2010، قال كريستيانسين إن «دوافعه للموافقة على هذا القرار قد تم تحريفها على أقل تقدير».

واضاف: «بعيداً عن أي اعتراف بالذنب أو أي دافع خفي، فقد نُصح رونالدو بحل المزاعم ضده سراً من أجل تجنب المحاولات، مثل تلك التي نشهدها، لتدمير سمعة بنيت بفضل العمل الشاق والقدرة الرياضية والسلوك الصحيح».

ونفى رونالدو من قبل هذا الادعاء، الذي نقلته «دير شبيغل»، ووصفه بالأخبار المزيفة، وقال وكلاؤه إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد المجلة الأسبوعية.

في جانب آخر، أصدر نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أول من أمس، بياناً غير اعتيادي، نأى فيه بنفسه عن قضية الاتهامات بالاغتصاب الموجهة الى نجمه السابق.

وبعد أسبوع على إعادة فتح التحقيق من قبل الشرطة الأميركية في القضية المرفوعة ضد رونالدو، تسارعت التطورات في الساعات القليلة الماضية بنشر معلومات في صحيفة برتغالية تتناول النادي المدريدي الذي بحسبها طلب من لاعبه السابق إبرام اتفاق مع المدعية ضده.

وأعلن ريال مدريد تقديم شكوى ضد صحيفة «كوريو دا مانيا» البرتغالية. وجاء في البيان: «كتبت الصحيفة أن أحد خطوط الدفاع عن لاعب كرة القدم يمكن أن يكون لرفع ضغط من نادي ريال مدريد الذي كان قد جند للتو رونالدو، لتبرير وجود اتفاق سري مع المتهمة له».

وأضاف بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة «ريال مدريد يفيد بأنه اتخذ إجراءات قانونية ضد صحيفة كوريو دا مانيا البرتغالية لنشرها معلومات كاذبة بالكامل، التي تؤثر بشكل خطير في صورة نادينا»، مطالباً بـ«تصحيح كلي».

وتابع النادي أن لديه «عدم معرفة بأي حقيقة تشير إلى ما تقوله هذه الصحيفة»، ويضمن أنه لم يكن قادراً على ممارسة أي تدخل في موضوع لا يعرفه «على الإطلاق».

ريال مدريد ينوي مقاضاة صحيفة برتغالية اتهمت النادي بأنه ضغط على رونالدو لدفع الأموال للأميركية مايورغا التي تتهمه باغتصابها في 2009.